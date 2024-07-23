Россиянам рассказали о последнем шансе купить арбузы

Бахчевод Пономарев: арбузы в России могут подорожать на 50 процентов

У россиян остался последний шанс купить арбуз по низкой цене, заявил специалист по выращиванию бахчевых культур Роман Пономарев. Его цитирует «Парламентская газета».

По его словам, если в прежние годы наблюдался такой избыток арбузов, что половина к концу сезона просто оставалась на полях, то в 2024 году ситуация иная. Урожай снизился из-за нашествия трипса — мелкого паразита. Из-за него арбуз может не набрать даже 50 процентов массы.

Поэтому эксперт ждет роста цен. В 2023 году оптовый килограмм этой ягоды стоил 10-12 рублей. В этом — уже 15-18 рублей.

«В прошлом году средняя цена на полке была от 30 до 36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля, то есть в среднем подорожание ожидается в районе 50 процентов», — сказал он.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова призвала россиян не торопиться с покупкой арбузов и приобретать их только в разгар сезона. В противном случае есть немалый шанс, что человеку продадут ягоду, содержащую пестициды, опасные для здоровья.

Кроме того, потребителям советуют не есть арбузы с хлебом, чтобы потом не мучаться от вздутия живота.

А в Национальном обществе диетологов заявили, что арбузы могут вызвать инсулинорезистентность, которая ведет к набору лишнего веса. Оказалось, что так называемые разгрузочные дни на арбузе — самый вредный совет для похудения.