Россиянам подсказали правила выбора безопасных арбузов

Диетолог Разаренова: недозрелые арбузы могут содержать опасные пестициды

Арбузы могут содержать вредные пестициды, опасные для здоровья человека, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Способы выбрать безопасный плод она подсказала в интервью радио Sputnik.

Разаренова отметила, что повышенная концентрация химикатов обычно встречается в плодах, сорванных до того, как они успели полностью созреть. Поэтому главное правило выбора арбуза — не торопиться с покупкой и подождать, пока сезон этой бахчевой культуры будет в разгаре, заверила врач.

Кроме опасности для здоровья, по словам диетолога, недозрелые арбузы безвкусные, имеют неправильную текстуру и цвет. «Зрелый арбуз, если по нему постучать, должен издавать глухой звук. Если звук звонкий, это может указывать на то, что плод еще недостаточно созрел», — считает врач. Также она отметила, что спелые плоды обычно имеют слабый, приятный аромат, они упругие, но при этом не слишком твердые и не мягкие.

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Еще одно правило — не покупать нарезанные арбузы. По словам врача, мякоть плодов быстро теряет вкусовые качества. Кроме того, она является идеальной средой для размножения патогенной флоры.

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