Россиянам назвали способ избежать появления ботулотоксина в домашних заготовках

Врач Рыбалко: недостаток соли в домашних заготовках на зиму грозит ботулизмом

Домашние заготовки на зиму надо делать строго по рецепту и не уменьшать в них количество соли и сахара, чтобы избежать заражения ботулоткосином, предупредила россиян инфекционист медицинского центра «СМ-Клиника» Мария Рыбалко. Этот и другие способы избежать ботулизма она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что споры ботулотоксина Clostridium botulinum попадают в почву с калом зараженных животных и человека, личинками червей и мух, насекомых и птиц. По этой причине она рекомендовала тщательно очищать от земли и обрабатывать согласно инструкции все грибы, овощи и фрукты, используемые для консервов. То же самое, по ее словам, касается рыбы и мяса, в которых тоже может развиться инфекция.

Также Рыбалко призвала россиян при заготовке консервов и маринованных продуктов на зиму не снижать количество соли, сахара и уксуса, указанное в рецепте, так как недостаток этих ингредиентов грозит появлением ботулотоксина. Помимо этого, нельзя самостоятельно изменять время обработки и кипячения маринадов или использовать продукты с признаками порчи, в том числе перезрелые фрукты и овощи, добавила врач.

Консервы, которые долго хранились, инфекционист рекомендовала прокипятить, прожарить или проварить в течение 10-15 минут с добавлением уксуса, чтобы снизить риск инфекции.

Самое главное правило: не уверен в консервах — не ешь! Вздутие, несимметричные бока банок, измененный цвет содержимого и запах острого сыра или прогорклого масла должны побудить вас избавиться от этих продуктов. При этом нельзя предварительно пробовать их на вкус, так как даже одна капля испорченного продукта может вызвать ботулизм и необратимые неврологические последствия Мария Рыбалко врач-инфекционист

Ранее эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила об опасных из-за ботулизма продуктах. По ее словам, токсины могут содержать консервированные овощи, грибы и мед.