В России завершилась фаза активного роста цен на жилье

Минстрой: фаза активного роста цен на жилье в России завершена

Фаза активного роста цен на жилье в России завершена, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, передает «Интерфакс».

В дальнейшем цены будут расти не выше, чем на четыре-пять процентов год к году, что соответствует ожиданиям инфляции, добавил замглавы Минстроя. В настоящее время темпы роста цен на новостройки в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса. В 2023 году стоимость квартир в новостройках выросла чуть больше, чем на два процента, — в четыре раза меньше, чем в 2022 году.

После отмены льготной ипотеки 66 процентов россиян отложили покупку жилья, решив, что сами накопят необходимую сумму. При этом 23 процента признались, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадется подходящий вариант.