В российском городе мигрант избил пенсионера на детской площадке и попал на видео

В Ульяновске мигрант избил пенсионера на детской площадке

В Ульяновске на детской площадке мигрант избил пенсионера. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в паблике «Ульяновск — Новости» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мигрант избивает ногами лежащего на земле мужчину, с силой нанося удар за ударом. Избиение происходит на глазах у детей.

Со слов очевидцев, пенсионер сделал приезжему замечание за то, что тот оскорблял детей и женщин.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. При этом в ведомстве сообщили, что заявлений о побоях к ним не поступало. «В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало», — уточнили в УМВД по региону.

Ранее в Самарской области мигрант, работающий водителем маршрутки, избил пенсионера после просьбы дать ему проездной билет. На произошедшее отреагировали в Госдуме.