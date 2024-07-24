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17:26, 24 июля 2024Россия

В российском городе мигрант избил пенсионера на детской площадке и попал на видео

В Ульяновске мигрант избил пенсионера на детской площадке

В Ульяновске на детской площадке мигрант избил пенсионера. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в паблике «Ульяновск — Новости» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мигрант избивает ногами лежащего на земле мужчину, с силой нанося удар за ударом. Избиение происходит на глазах у детей.

Со слов очевидцев, пенсионер сделал приезжему замечание за то, что тот оскорблял детей и женщин.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. При этом в ведомстве сообщили, что заявлений о побоях к ним не поступало. «В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало», — уточнили в УМВД по региону.

Ранее в Самарской области мигрант, работающий водителем маршрутки, избил пенсионера после просьбы дать ему проездной билет. На произошедшее отреагировали в Госдуме.

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      Елена Торубарова
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