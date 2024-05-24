В России водитель-мигрант в маршрутке избил пенсионера за просьбу дать билет

В Самарской области водитель-мигрант избил пенсионера из-за просьбы дать билет

В Самарской области водитель маршрутки избил пенсионера после просьбы дать россиянину проездной билет. Об этом сообщает портал «Волга ньюс».

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе, следовавшего по маршруту № 127 «Самара — Новокуйбышевск».

На произошедшее отреагировали в Госдуме. Так, депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн заявил о множестве сообщений, которые он получил по факту избиения.

«Механика проезда в общественном транспорте известна даже ребенку — пассажир оплачивает проезд, водитель дает ему проездной билет. Все просто. Если водитель общественного транспорта не обилечивает пассажира, он нарушает правила пассажирских перевозок и ненадлежащим образом исполняет свои обязанности», — написал он.

Также парламентарий отметил, что в России не принято бить человека за правомерную просьбу, а также вынуждать его извиняться после избиения.

Ранее стало известно, что в одной из Смоленских школ ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника. Руководство учебного заведения не смогло повлиять на его поведение. По словам матери мальчика, от ребенка мигрантов страдает не только ее сын, но и другие дети.