В США предупредили о войне с Россией и Китаем из-за Харрис

Экс-разведчик Пособец: Харрис может довести США до войны с Россией и Китаем

Вице-президент США Камала Харрис, если станет главой государства, может довести страну до войны с Россией и Китаем. Об этом предупредил бывший офицер разведки Военно-морских сил (ВМС) США Джек Пособец в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на странице журналиста в Х.

«Если посадить такого человека в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном и , прямую войну с Китаем», — сказал экс-разведчик.

По его словам, Харрис — нестабильный человек и политик, который ассоциируется с серией безумных интервью, проблемами на границе страны и с ситуацией на Украине.

Ранее экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп предрек, что вице-президент Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах.