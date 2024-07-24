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11:22, 24 июля 2024Мир

В США предупредили о войне с Россией и Китаем из-за Харрис

Экс-разведчик Пособец: Харрис может довести США до войны с Россией и Китаем

Фото: Vincent Alban / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис, если станет главой государства, может довести страну до войны с Россией и Китаем. Об этом предупредил бывший офицер разведки Военно-морских сил (ВМС) США Джек Пособец в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на странице журналиста в Х.

«Если посадить такого человека в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном и , прямую войну с Китаем», — сказал экс-разведчик.

По его словам, Харрис — нестабильный человек и политик, который ассоциируется с серией безумных интервью, проблемами на границе страны и с ситуацией на Украине.

Ранее экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп предрек, что вице-президент Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах.

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      Семен Александров
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