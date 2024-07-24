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11:29, 24 июля 2024Мир

В США заявили о планах Трампа потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону

Bloomberg: Трамп может потребовать увеличить расходы стран НАТО до 3 % от их ВВП

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до трех процентов от их ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Советники Дональда Трампа выдвинули идею потребовать от союзников по НАТО тратить 3 процентов валового внутреннего продукта на оборону», — утверждается в публикации.

По данным анонимных источников, подобное предложение обсуждалось во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, где Трамп был официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента. При этом агентство отметило, что команда бывшего американского лидера еще не включила эти планы в программу Трампа.

Один из источников сообщил, что обозначение цели в три процента от ВВП может быть частью переговорной стратегии Трампа для «оказания давления на союзников, чтобы они не расслаблялись».

В мае издание The Daily Telegraph также сообщило о намерении Трампа принудить союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

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      Елизавета Мытарева
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