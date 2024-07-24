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16:05, 24 июля 2024Силовые структуры

Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

Ветеран «Альфы» Мирошниченко: после СВО придется бороться с бандитским подпольем

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

После завершения специальной военной операции (СВО) силовикам в России нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов. Таким мнением с РИА Новости поделился президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, размер такого подполья будет зависит от принимаемых государством мер. При этом он подчеркнул, что нужно будет использовать и мирные методы борьбы, а не только жесткие.

15 мая в «Альфе» предрекли чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

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      Варвара Митина
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