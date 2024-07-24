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20:27, 24 июля 2024Силовые структуры

Военный ВСУ получил 27 лет колонии за обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов в ДНР

В ДНР военный ВСУ получил 27 лет за обстрел домов осколочно-фугасными минами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 45-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Шлапаковского к 27 годам лишения свободы за обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов в селе Коминтерново Новоазовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Шлапковский признан виновным по статьям о покушении на жизни двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2022 года осужденный военный находился на боевой позиции, расположенной в селе Водяном, в Волновахском районе. По приказу командира он вместе с другими военными в составе минометного расчета обстреляли осколочно-фугасными минами жилые дома в селе Коминтерново. В результате обстрела повреждения получили четыре дома и одна квартира.

Ранее сообщалось, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Таранюка.

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      Анна Габай
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