Военный ВСУ получил 27 лет колонии за обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов в ДНР

В ДНР военный ВСУ получил 27 лет за обстрел домов осколочно-фугасными минами

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 45-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Шлапаковского к 27 годам лишения свободы за обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов в селе Коминтерново Новоазовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Шлапковский признан виновным по статьям о покушении на жизни двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2022 года осужденный военный находился на боевой позиции, расположенной в селе Водяном, в Волновахском районе. По приказу командира он вместе с другими военными в составе минометного расчета обстреляли осколочно-фугасными минами жилые дома в селе Коминтерново. В результате обстрела повреждения получили четыре дома и одна квартира.

Ранее сообщалось, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Таранюка.