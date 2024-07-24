Волочкова призналась в детских комплексах и страхах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о детских комплексах из-за растяжки

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что в детстве не имела физических данных для учебы в балетной школе. Этим она поделилась с Пятым каналом.

«Мне пришлось преодолеть и перебороть самые главные недостатки: отсутствие физических данных в балетном искусстве. Потому что я пришла в балетную академию ребенком и у меня не было никаких данных», — призналась прима-балерина, выступавшая на сцене Большого театра.

По словам Волочковой, даже ее знаменитая растяжка стала получаться далеко не сразу. Ей пришлось упорным трудом развивать в себе гибкость, заодно преодолевая детские комплексы и страхи. Помогло ей в этом упорство и вера в свое призвание. По воспоминаниям артистки балета, уже в пятилетнем возрасте она поставила себе цель стать профессиональной балериной, которая покорит сцену, несмотря ни на что.

«Сначала я была самой худшей ученицей. Этот комплекс у меня был всегда. Мне его еще усиливала педагог по балету, которая говорила, что я никогда не буду балериной», — поделилась она.

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