Волочкова раскрыла отношение к хейтерам

Волочкова призналась, что неоднократно сталкивалась с предательством

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к хейту со стороны коллег. В беседе с Пятым каналом она рассказала, что не дружит ни с кем из знаменитостей, так как не хочет иметь дела с лицемерными людьми.

По словам примы, ей не всегда удается противостоять хейту в сфере шоу-бизнеса. Волочкова отметила, что неоднократно сталкивалась с предательством во время работы: коллеги и поклонники нередко подставляли солистку и клеветали на нее.

«В моем случае плата за успех — это не травмы, это не увечья, не те мозоли на ногах, понимаешь, и перевязанные стопы, потому что мои мозоли гораздо ярче и красивее, чем мозоли на языках злых людей», — заявила она.

Артистка подчеркнула, что хейтеры должны нести ответственность за свои слова. Она регулярно сталкивается с клеветой и унижениями, однако относится к ним спокойнее. Предательства близких закалили приму, а также заставили пересмотреть взгляды на жизнь.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин назвал критиков Волочковой «несчастными людьми без секса».