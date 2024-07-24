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01:03, 24 июля 2024Ценности

Возлюбленная Роналду показала обнаженные ягодицы на камеру

Фото: @georginagio

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду вместе с семьей отправилась на отдых в Саудовскую Аравию, где сделала ряд снимков. Так, на одном из них инфлюэнсерша предстала, сидя вполоборота к камере в бежевом кроп-топе и белых стрингах, которые обнажали ее ягодицы.

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Кроме того, Родригес позировала, стоя с Роналду в воде в салатовом топе от купальника и черных трусах, а также примерила блестящее коричневое бикини у зеркала.

Ранее в июле возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась полностью без одежды.

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      Карина Черных
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