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16:02, 24 июля 2024Культура

Возлюбленного Леди Гаги заподозрили в жестоком отношении к певице

Radar: друзья Леди Гаги возненавидели возлюбленного певицы

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Друзья американской певицы Леди Гаги (настоящее имя — Стефани Джерманотта) возненавидели ее возлюбленного, предпринимателя Майкла Полански. Об этом сообщает Radar со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, близкие артистки считают, что Полански жесток к ней — мужчина помешан на контроле и негативно влияет на ее состояние. «Гага стала более хрупкой личностью, встречаясь с Майклом, чем когда-либо прежде», — отметил источник.

Инсайдер также отметил, что возлюбленный певицы взял на себя основную часть обязанностей ее менеджера. «В ее карьере все идет отлично, но эти отношения не пошли ей на пользу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Леди Гага готовится к предстоящей свадьбе с Майклом Полански.

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      Варвара Кошечкина
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