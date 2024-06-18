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13:42, 18 июня 2024Культура

Леди Гагу заподозрили в подготовке к свадьбе

Life & Style: Леди Гага начала подготовку к свадьбе с Майклом Полански

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) готовится к предстоящей свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на инсайдера.

Пара состоит в отношениях более четырех лет. «Она посоветовала друзьям и семье готовиться к свадьбе», — сказал собеседник издания, указав на то, что церемония может пройти летом в доме влюбленных в Малибу.

Отмечается, что на торжество, скорее всего, будут приглашены только близкие пары. «Гага очень непредсказуема. Но она всегда мечтала о свадьбе на закате», — добавил источник.

Ранее также 38-летняя Леди Гага появилась на ужине, устроенном в честь репетиции бракосочетания ее сестры, в облегающем черном мини-платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Папарацци также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с бриллиантом.

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      Варвара Кошечкина
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