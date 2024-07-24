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09:06, 24 июля 2024Из жизни

Врач нелегально увеличил мужчине пенис и выложил его фото в соцсетях

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Мужчина пожаловался на врача, который сделал ему операцию по увеличению пениса. Об этом пишет Metro.

В апреле 2020 года к владельцу косметологической клиники в Дондоне Мохамеду Сефану Шандри обратился пациент А., который хотел увеличить при помощи филлера толщину пениса. Мужчина уже делал подобную процедуру в 2017 году по просьбе партнерши. Врач провел операцию, однако вскоре после этого пациент А. вернулся и пожаловался, что филлер не затвердел.

Кроме того, в одном месте из-за препарата образовался бугорок. Врач предложил бесплатно повторно ввести филлер и растворить бугорок. Мужчина согласился. Несмотря на то что повторная процедура состоялась, позже мужчина подал в суд на Шандри, обвиняя его в непрофессионализме, обмане, а также в том, что он без разрешения опубликовал фото пениса пациента «до» и «после» в соцсетях.

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После изучения материалов дела суд пришел к выводу, что Шандри добросовестно оказал обговоренные услуги. Эксперты также сравнили фото пениса истца и упомянутые фото в соцсетях врача и пришли к выводу, что это два разных половых члена. Однако у судьи появились вопросы о работе клиники во время локдауна — по закону все необязательные операции и оказание косметологических услуг должны были быть приостановлены. В качестве наказания за нарушение коронавирусных ограничений Шандри лишили возможности принимать пациентов на пять месяцев.

Ранее сообщалось, что порноактер из Австралии был госпитализирован из-за травмы пениса на съемках. 35-летний исполнитель Адам Маникис, также известный под псевдонимом The Apollo Show, сломал член и был вынужден на время прекратить заниматься сексом.

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      Алиса Дмитриева
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