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16:28, 24 июля 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в воинской части под Полтавой

NV.ua: в Полтавской области произошла детонация боеприпасов в воинской части

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтавской области Украины произошла детонация боеприпасов в воинской части. Об этом сообщает NV.ua.

Взрыв прогремел на территории воинского подразделения в поселке Котельва под Полтавой 24 июля. В результате инцидента был разрушен жилой сектор на прилегающей территории и начался пожар в хозяйственном здании.

«Чрезвычайная ситуация устраняется силами спасателей и полиции», — заявила глава Котельвской сельской общины Татьяна Корост. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений, а также количество пострадавших в результате инцидента. Власти попросили местных жителей не публиковать фото и видео из района происшествия.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксирован «прилет» по промышленной зоне. Дополнительных подробностей чиновник не привел.

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      Юрий Леонов
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