«Общественное»: в Харькове произошел взрыв

В Харькове, вероятно, за пределами города, прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Подробностей не сообщается. Мэр Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил, что зафиксирован «прилет» по промышленной зоне. До этого не не информировал о взрывах в Харькове.

Сейчас в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Также сообщалось о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.