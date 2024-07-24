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15:32, 24 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

«Общественное»: в Харькове произошел взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове, вероятно, за пределами города, прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Подробностей не сообщается. Мэр Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил, что зафиксирован «прилет» по промышленной зоне. До этого не не информировал о взрывах в Харькове.

Сейчас в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Также сообщалось о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.

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      Илья Таксюр
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