Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 24 июля 2024Бывший СССР

В Одесской области произошел взрыв на нефтебазе

«Страна.ua»: в Измаиле в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе
СюжетВзрывы в Одессе:

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Измаиле в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также одесские паблики сообщают о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.

Ночью в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Одессе и Одесской области также прогремели взрывы. Где именно они произошли, не уточняется.

До этого в Одессе была еще одна серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Тогда тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше