В Одесской области произошел взрыв на нефтебазе

«Страна.ua»: в Измаиле в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе

В Измаиле в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также одесские паблики сообщают о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.

Ночью в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Одессе и Одесской области также прогремели взрывы. Где именно они произошли, не уточняется.

До этого в Одессе была еще одна серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Тогда тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.