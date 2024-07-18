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21:09, 18 июля 2024Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

Фото: Pixabay

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — указал представитель местной власти.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь с 17 на 18 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы. Позже мэр города сообщил о пожаре в Дарницком районе города, не назвав причины.

11 июля в Староконстантинове Хмельницкой области произошла серия взрывов. Также взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне.

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      Марина Совина
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