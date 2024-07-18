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00:12, 18 июля 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

Мэр Кличко сообщил о взрывах на левом берегу Киева на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Unsplash

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», — уточнил он. В Киеве и области слышен сигнал воздушной тревоги.

Позже мэр города сообщил о пожаре в Дарницком районе города, не назвав причины.

В ночь на 15 июля в Одессе произошли взрывы. Через час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.

Также сообщалось о взрывах в Староконстантинове и подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Марина Совина
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