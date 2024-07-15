На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе

На Украине сообщили о взрывах в Одессе в ночь на 15 июля

В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Одесса, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в публикации от 1:38. В 2:06 журналисты заявили о повторном взрыве.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале отметил, что спустя час после ракетного удара в городе продолжается серия взрывов с последующей детонацией.

«Мощный пожар начался сразу же после попадания и усилился после детонации», — добавил чиновник.

Днем 11 июля в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, жителей призвали находиться в укрытиях. Вечером того же дня в Одесской области прозвучали взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. Глава общественного совета при областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Братчук уточнил, что регион подвергся удару и отражает атаку.