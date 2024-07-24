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11:46, 24 июля 2024Ценности

Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой в бикини через пять месяцев после родов

Жена футболиста Тарасова Анастасия Костенко снялась в бикини на Мальдивах

Фото: @alexandra__demina / @kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, вторая вице-мисс Россия — 2014, модель Анастасия Костенко похвасталась фигурой в купальнике через пять месяцев после четвертых родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица отметила, что отправилась вместе с детьми и мужем на Мальдивы. На отдыхе она сняла видео, где предстала перед зеркалом в розовом бикини. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и мини-трусов с завязками на бедрах.

Кроме того, возлюбленная спортсмена дополнила образ аксессуарами в виде бутонов роз, которые надела на шею и на голову. Также она показала, как тренируется в спортзале с видом на море.

В мае Анастасия Костенко раскрыла свой вес после четвертых родов.

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      Карина Черных
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