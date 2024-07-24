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21:04, 24 июля 2024Забота о себе

Жена обнаружила секретную переписку мужа с коллегой и задалась вопросом

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Оставшаяся анонимной пользовательница женского форума Mumsnet рассказала, что обнаружила секретную переписку мужа и после этого задалась вопросом о его возможной неверности. Ее историю публикует издание Mirror.

Жена заметила, что муж повсюду носит с собой телефон, а когда заглянула в его переписки, увидела диалог с незнакомой женщиной, длившийся несколько дней подряд. Автор поста призналась, что в сообщениях не было ничего подозрительного, кроме объявления женщины о своем разводе и предложения ее мужа «отпраздновать это веганским буррито». Муж объяснил, что это его бывшая коллега — она теперь работает в соседнем офисе — и они регулярно видятся за обедом. Про веганский буррито в популярной у коллег закусочной он пошутил, чтобы поднять своей знакомой настроение.

В ответ женщина выразила обеспокоенность тайной жизнью мужа. «Муж сказал, что раньше он приглашал эту женщину в наш район, чтобы мы все могли встретиться, поскольку у нее есть ребенок того же возраста, что и наш, но они живут довольно далеко, и она не приехала. Он также сказал, что не обсуждал ее со мной, потому что не находил это особенно важным», — пожаловалась она.

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Комментаторы поста в основном встали на сторону мужа: многие заявили, что не стоит делать проблему из того, что на работе у мужчины есть подруга. «Иметь друга — не значит крутить роман. Это значит иметь друга», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователи приложений для знакомств, которым встречались подозрительные собеседники, вспомнили о своих самых странных переписках. Некоторые рассказали о том, как потенциальные партнеры начинали переписку с оскорблений.

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      Александра Лисица
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