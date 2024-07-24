Жителей российского региона напугали вулканом

Жителей Камчатки предупредили о мощном извержении вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайший месяц ожидается мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря, передает «Камчатка-информ».

Вулкан уже выбросил столб пепла в среду, 24 июля. Из-за этого жителей села Атласово Мильковского округа предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла. Сообщается, что пепел поднялся с восточного склона Безымянного в результате обрушения раскаленных лавин. Шлейф протянулся на 70 километров к юго-западу от вулкана, где и находится село. В ближайший месяц выпадение пепла также возможно в поселках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

Ранее в результате извержения вулкана Карымский пеплом накрыло Петропавловск-Камчатский. Пепел в городе выпал утром 21 июня. Сообщалось, что вулкан выбросил пепел на шесть метров над уровнем моря.