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09:36, 21 июня 2024Экономика

Российский город накрыло пеплом

Петропавловск-Камчатский накрыло пеплом после извержения вулкана Карымский

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Петропавловск-Камчатский покрыло пеплом после извержения вулкана. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале главного управления МЧС по российскому региону.

По информации источника, пепел в городе выпал утром, 21 июня, после извержения вулкана Карымский, выбросившего столб на высоту шесть километров. В ведомстве сообщили, что он осел в виде мелких частиц и угрозы для населения не представляет.

На данный момент облако в Петропавловске-Камчатском уже рассеялось.

Между тем на Москву и Подмосковье днем ранее обрушились ураган «Эдгар» и смерчи. Шторм сносил с ног прохожих, срывал металлические листы со строящихся зданий, ронял деревья и опрокидывал автомобили. Разгул стихии в городе не пережили два человека.

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      Полина Кислицына
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