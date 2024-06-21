Российский город накрыло пеплом

Петропавловск-Камчатский накрыло пеплом после извержения вулкана Карымский

Петропавловск-Камчатский покрыло пеплом после извержения вулкана. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале главного управления МЧС по российскому региону.

По информации источника, пепел в городе выпал утром, 21 июня, после извержения вулкана Карымский, выбросившего столб на высоту шесть километров. В ведомстве сообщили, что он осел в виде мелких частиц и угрозы для населения не представляет.

На данный момент облако в Петропавловске-Камчатском уже рассеялось.

Между тем на Москву и Подмосковье днем ранее обрушились ураган «Эдгар» и смерчи. Шторм сносил с ног прохожих, срывал металлические листы со строящихся зданий, ронял деревья и опрокидывал автомобили. Разгул стихии в городе не пережили два человека.