Звезда Comedy Woman рассказала о многочисленных попытках закрыть шоу

Экс-участница Comedy Woman Варнава заявила о многочисленных попытках закрыть шоу

Известная российская актриса, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о многочисленных попытках закрыть проект. На эту тему она порассуждала в беседе с блогером Александром Соколовским, видео доступно на YouTube.

«Ты не представляешь, какое количество раз закрывали Comedy Woman, ты не представляешь, какое количество раз мы слышали от больших продюсеров, что это все не то», — отметила Варнава.

По словам юмористки, участницы проекта «умирали на съемках» шоу. «Поступательно, медленно, сложно мы двигались к тому, чтобы Comedy Woman вышел на определенный уровень», — заявила звезда программы.

Ранее популярная российская актриса и бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева выразила мнение, что шоу не вернется в эфир, поскольку его звездам это вряд ли интересно.

Comedy Woman выходило на ТНТ с 2008 года. В 2019 году программу поставили на паузу. В 2020 году стало известно, что проект закрыли.