Звезда OnlyFans пожаловалась на недостаток секс-индустрии

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Лотус Бомбб пожаловалась на недостаток секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

«В этой сфере сложно иметь друзей или какую-либо поддержку», — высказалась Бомбб о секс-индустрии. По ее словам, когда она стала популярной, люди начали хотеть дружить или работать с ней из корыстных целей. «Они не хотели быть моими настоящими друзьями», — подчеркнула модель.

Бомбб также отметила, что состояла в отношениях с богатыми мужчинами. «Некоторые девушки хотели находиться в моем окружении, чтобы быть рядом с моими состоятельными бывшими. Это заставило меня осознать, что в этой индустрии невозможно иметь друзей, нужно быть очень осторожным», — заключила звезда OnlyFans.

Ранее порнозвезда Гал Ричи раскрыла другой минус работы в секс-сфере. Ричи заявила, что многие люди не хотят строить отношения с работниками индустрии контента для взрослых.