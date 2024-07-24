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04:03, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans пожаловалась на недостаток секс-индустрии

Лотус Бомбб

Лотус Бомбб. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Лотус Бомбб пожаловалась на недостаток секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

«В этой сфере сложно иметь друзей или какую-либо поддержку», — высказалась Бомбб о секс-индустрии. По ее словам, когда она стала популярной, люди начали хотеть дружить или работать с ней из корыстных целей. «Они не хотели быть моими настоящими друзьями», — подчеркнула модель.

Бомбб также отметила, что состояла в отношениях с богатыми мужчинами. «Некоторые девушки хотели находиться в моем окружении, чтобы быть рядом с моими состоятельными бывшими. Это заставило меня осознать, что в этой индустрии невозможно иметь друзей, нужно быть очень осторожным», — заключила звезда OnlyFans.

Ранее порнозвезда Гал Ричи раскрыла другой минус работы в секс-сфере. Ричи заявила, что многие люди не хотят строить отношения с работниками индустрии контента для взрослых.

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      Олег Давыдов
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