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08:30, 24 июля 2024Забота о себе

Звезда порно перечислила свои требования к партнеру и столкнулась с непониманием

Алисия Дэвис

Алисия Дэвис. Фото: @littlebrunettebaddie2.0

Австралийская звезда порно Алисия Дэвис перечислила свои требования к партнеру и столкнулась с непониманием поклонников. Ее слова приводит Yahoo! Lifestyle со ссылкой на видео знаменитости в социальной сети TikTok.

Дэвис заявила, что не будет встречаться с мужчиной, не соответствующим хотя бы нескольким ее критериям. В частности, ее будущий партнер обязан бесплатно сниматься в порнороликах, на которых она потом будет зарабатывать. При этом он не должен возражать, что она будет продолжать работать в индустрии развлечений для взрослых.

Также порноактриса призналась, что согласна строить отношения только с богатым активным партнером, у которого есть машина. К тому же он должен быть высокого роста и с большим пенисом — от 16 до 23 сантиметров. Дэвис добавила, что готова выйти замуж, но детей иметь не хочет.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Одни пожелали ей удачи в поисках подходящего спутника жизни, другие же заявили, что из-за столь высоких требований она обречена на одинокую жизнь с котами.

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      Алиса Дмитриева
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