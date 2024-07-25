Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 25 июля 2024Ценности

43-летняя Джессика Альба станцевала в бикини на камеру

43-летняя актриса Джессика Альба станцевала в черном бикини на камеру

Фото: Jennifer Bloc / IMAGO / Globallookpress.com

Американская актриса Джессика Альба станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), где предстала в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Кроме того, она надела рубашку в тон и расстегнула на ней пуговицы. Также Альба дополнила свой образ золотыми браслетами.

В апреле Джессика Альба поделилась снимками с отдыха на Гавайях. Тогда актриса попозировала на размещенных кадрах в раздельном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В России замедлят YouTube. Его обвинили в нарушении законов и собираются «привести в чувство»

      В США рассказали об окружении бригады ВСУ в ДНР

      Москвичей предупредили о резком похолодании

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы снялась с Олимпиады

      Медведь оставил послание сородичам необычным способом и попал в объектив фотоловушки

      Европе предрекли рост преступности и терроризма из-за поставок оружия Украине

      РПЦ отстранила обвиненного в домогательствах митрополита от управления епархией

      В России высказались о перспективах блокировки YouTube

      Мать с ребенком заняли чужие места в самолете и разгневали пользователей сети

      Сообщника блогера Шабутдинова объявили в международный розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше