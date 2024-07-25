43-летняя Джессика Альба станцевала в бикини на камеру

43-летняя актриса Джессика Альба станцевала в черном бикини на камеру

Американская актриса Джессика Альба станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), где предстала в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Кроме того, она надела рубашку в тон и расстегнула на ней пуговицы. Также Альба дополнила свой образ золотыми браслетами.

В апреле Джессика Альба поделилась снимками с отдыха на Гавайях. Тогда актриса попозировала на размещенных кадрах в раздельном купальнике.