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11:21, 4 апреля 2024Ценности

42-летняя Джессика Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике

42-летняя актриса Джессика Альба снялась в купальнике на Гавайях

Фото: @jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба снялась в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на Гавайях. Так, на одном размещенном фото звезда «Фантастической четверки» предстала перед камерой в бикини, состоящем их розового бондо с бретелями и черных плавок с завязками. Также на ней были соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили фигуру артистки в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Великолепная Джессика», «Самая красивая женщина на земле», «Вечно молодая», «Потрясающая», — писали они.

В марте сообщалось, что мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в купальнике на отдыхе. Тогда 57-летняя звезда фильма «Фрида» предстала на размещенных кадрах в бикини оранжевого оттенка.

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      Мария Винар
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