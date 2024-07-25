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09:34, 25 июля 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в мини-шортах

46-летняя актриса Любовь Толкалина показала фигуру в мини-шортах и топе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке звезда сериала «Хеппи-энд» позировала, стоя у зеркала на коврике для фитнеса. При этом 46-летняя артистка примерила облегающий белый наряд, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-шортов.

Фото: @tolkalinaliuba

В то же время знаменитость сделала прическу с объемом у корней, уложив распущенные волосы на одну сторону, и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала внешность в купальнике в 52 года.

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      Карина Черных
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