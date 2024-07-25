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18:43, 25 июля 2024Ценности

54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет в платье из накладных ногтей

Репортерша Лорен Санчес вышла в свет в платье из накладных ногтей Schiaparelli

Фото: @laurenwsanchez

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в необычном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя репортерша поделилась снимками, на которых предстала в облегающем платье красного цвета люксового бренда Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что изделие полностью выполнено из накладных ногтей. Кроме того, Санчес дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами в виде капель и массивным кольцом. Также она сделала легкий макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратную прическу.

Известно, что в октябре прошлого года модель и телезвезда Кендалл Дженнер в данном платье закрывала показ упомянутой модной марки.

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес случайно оконфузилась на публике. Тогда папарацци запечатлели репортершу у автомобиля в платье из ассортимента модного дома Dolce & Gabbana.

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      Мария Винар
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