74-летняя пенсионерка сломала кости в российской больнице и 8 часов ждала помощи

В Екатеринбурге пенсионерка сломала кости в больнице и 8 часов ждала помощи

В Екатеринбурге 74-летняя пенсионерка сломала кости в больнице, поскользнувшись на мокром полу, и 8 часов ждала помощи. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, рентген пожилой россиянке медики сделали сразу, однако прочитать снимки было некому. То, что у бабушки перелом руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, когда ее сын закатил скандал в учреждении. Только после этого горожанку начали оперировать.

Руководство больницы в свою очередь подчеркнуло, что у них никто не поскальзывался. По их версии, пациентка нарушила постельный режим и упала от слабости. То, что бабушка получила переломы днем, а в травмпункт ее увезли только вечером, объяснили тем, что у специалиста, работающего со снимками, завершилась смена.

Ранее сообщалось, что жительница Рязани со сломанной ногой была вынуждена ползти домой по лестнице на десятый этаж.