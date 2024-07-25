Раскрыта главная цель мужа Алсу при разводе с певицей

Добровинский: для мужа певицы Алсу при разводе в приоритете здоровье детей

Раскрыта главная цель мужа певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова при разводе с супругой. Об этом StarHit рассказал адвокат Александр Добровинский.

Юрист подтвердил, что Абрамов обратился к нему с просьбой представлять его интересы в суде. «Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете», — добавил Добровинский.

Ранее Алсу раскрыла отношение детей к ее разводу. Артистка заявила, что ей не удалось оградить дочерей от расставания с их отцом.