Алсу раскрыла отношение детей к разводу

Певица Алсу заявила, что ей не удалось оградить детей от развода

Российская певица Алсу раскрыла отношение детей к ее разводу с предпринимателем Яном Абрамовым. Слова исполнительницы приводит Пятый канал.

Артистка заявила, что ей не удалось оградить дочерей от расставания с их отцом. «Как их оградишь? Никак. Естественно, все везде в открытом пространстве», — пояснила она.

Алсу отметила, что дети спокойно восприняли новость о разводе. «Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, моя душа, мое сердце», — поделилась она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.