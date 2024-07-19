Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:27, 19 июля 2024Культура

Алсу раскрыла отношение детей к разводу

Певица Алсу заявила, что ей не удалось оградить детей от развода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Алсу раскрыла отношение детей к ее разводу с предпринимателем Яном Абрамовым. Слова исполнительницы приводит Пятый канал.

Артистка заявила, что ей не удалось оградить дочерей от расставания с их отцом. «Как их оградишь? Никак. Естественно, все везде в открытом пространстве», — пояснила она.

Алсу отметила, что дети спокойно восприняли новость о разводе. «Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, моя душа, мое сердце», — поделилась она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше