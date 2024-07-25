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03:55, 25 июля 2024Из жизни

Бездомные занялись сексом в храме и напугали монаха

В Таиланде бездомные пробрались в храм, занялись сексом и напугали монаха

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде бездомные пробрались ночью в буддийский храм и занялись громким сексом. Об этом сообщает местное издание Daily News.

Ночью во вторник, 23 июля, монах храма в провинции Сурин услышал женские крики в темном храме. Мужчина позже признался, что был напуган, однако все равно взял фонарик и отправился проверить, в чем дело. Вскоре он снова услышал женский стон, а через секунду заметил на полу пару.

Как рассказал монах, мужчина «находился над женщиной», у которой джинсы были спущены до бедер. Священнослужитель сразу же вызвал полицию. Когда правоохранители появились в храме, незваные гости притворились спящими. При этом женщина была все так же полураздета. Полицейским любовники заявили, что пробрались в храм, потому что им некуда пойти.

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Сотрудники полиции приказали бездомным одеться и покинуть территорию культового сооружения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься с ним групповым сексом. Он утверждал, что это необходимо для освобождения от всех страданий.

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      Никита Савин
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