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13:15, 25 июля 2024Культура

Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей

Актер Бурунов заявил, что любит всех героев мультфильмов, которых озвучивал

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов в разговоре с Пятым каналом назвал любимых персонажей, которых он озвучивал.

По словам артиста, он любит всех героев мультфильмов, над которыми работал. «Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из "Рататуя", Дракула из "Монстры на каникулах", ну и [герой мультфильма "Гадкий я"] Грю, конечно», — поделился артист.

Ранее Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование.

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      Варвара Кошечкина
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