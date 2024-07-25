Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей

Актер Бурунов заявил, что любит всех героев мультфильмов, которых озвучивал

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов в разговоре с Пятым каналом назвал любимых персонажей, которых он озвучивал.

По словам артиста, он любит всех героев мультфильмов, над которыми работал. «Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из "Рататуя", Дракула из "Монстры на каникулах", ну и [герой мультфильма "Гадкий я"] Грю, конечно», — поделился артист.

Ранее Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование.