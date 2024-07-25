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13:37, 25 июля 2024Мир

Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис

Экс-советник Обамы Аксельрод: у Трампа есть преимущество перед Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

У бывшего президента США Дональда Трампа есть преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис в предвыборной гонке на пост главы государства. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод, передает The Hill.

«Я все еще оцениваю его [Трампа] (...) как фаворита с довольно значительным преимуществом в этой гонке из-за сложностей текущих выборов», — заявил Аксельрод.

Бывший советник американского лидера назвал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки «печальным, но необходимым» шагом.

Ранее стало известно, что Обама намерен публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.

24 июля Байден объяснил свой выход из президентской гонки в специальном обращении к нации, заявив, что снял свою кандидатуру ради демократии и Демпартии США.

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      Елизавета Мытарева
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