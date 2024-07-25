Бывший вице-губернатор российского региона признал вину в получении взятки

Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признал вину в коррупции

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признал вину в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Полежаев проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Адвокат заявил, что его подзащитный признал вину в полном объеме. Государственное обвинение просит для него восемь лет колонии и штраф в размере более 36 миллионов рублей.

Бывшего вице-губернатора российского региона задержали 21 июля 2023 года. Его освободили от должности 4 июля 2023 года.

По версии следствия, Полежаев получил от директора одной из строительных компаний региона две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 миллионов рублей. Взамен чиновник оказал содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.