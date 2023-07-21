В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона за коррупцию

В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона Полежаева за взятку

В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева за коррупцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Отмечается, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Он отвечал за ЖКХ.

В начале июля стало известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Константина Полежаева. По его словам, он пошел на такой шаг из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей.

Ранее бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали за взятки. По версии следствия, он был замечен в получении средств за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования.