Бывшего вице-губернатора Рязанской области арестовали за взятки

Суд арестовал рязанского бывшего вице-губернатора Игоря Грекова по делу о получении взятки

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали за взятки. По версии следствия, он был замечен в получении средств за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования, написало СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

Советский районный суд Рязани заключил Грекова, обвиняемого по делу о получении взятки, под стражу на два месяца. В ведомстве уточнили, что в 2018-2021 годах он получал взятки от руководителей коммерческих организаций взятки за «содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области».

Ранее сообщалось, что Грекову вменяют получение двух крупных взяток по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он занимал должность первого зампредседателя правительства региона с 2017 по 2021 год.