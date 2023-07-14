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18:04, 14 июля 2023Силовые структуры

Бывший чиновник вместо Героя России стал подозреваемым по делу о взятках

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову вменяют получение двух крупных взяток
Игорь Греков

Игорь Греков. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, которому просили дать звание Героя России, стал подозреваемым по делу о взятках. Об этом в пятницу, 14 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

Экс-чиновника доставили в суд. Ему вменяют получение двух взяток в особо крупном размере по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Греков занимал должность первого зампредседателя правительства региона с 2017 по 2021 год.

В декабре 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина рязанская журналистка, стоявшая с плакатом «Я беременна», обратилась к главе государства с просьбой дать Грекову звание Героя России после того, как он якобы спас семь человек из пожара на территории воинской части. Она заявила, что чиновник помог четверым пожилым людям, а также матери с двумя детьми и в результате получил контузию.

Впоследствии указанные сведения были опровергнуты, и в СМИ появилась информация о судимости Грекова. Выяснилось, что при назначении на должность вице-губернатора он предоставил ложные данные о погашенной судимости. В январе 2021-го Греков подал в отставку по собственному желанию.

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    Варвара Кошечкина
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