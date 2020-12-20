Обвиненная во лжи Путину журналистка объяснилась

Директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, которую обвинили во лжи президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, объяснилась. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Журналистка рассказала, что сделала табличку со словами «Я беременна», чтобы привлечь внимание главы государства. «У нас бытует мнение, что беременным женщинам нужно уступать — в транспорте, в очереди... И табличку я сделала, исходя из этой логики. Причем табличка была сделана в последний момент, когда мы обсуждали поездку в редакции», — призналась она.

Безукладова также заявила, что вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков действительно достоин награды за то, что спас людей во время пожара. «К нему можно относиться по-разному. Но для меня чиновник, который не сидит в кабинете в костюме и шелковом галстуке, а идет "в поле" и делает что-то, рискуя собой, — он, кстати, получил травму во время этих событий — достоин уважения. И почему бы не сказать ему "спасибо"», — отметила женщина.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич призвал сурово наказать Безукладову. По его словам, за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать». Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием принять меры.

Безукладова во время пресс-конференции стояла с плакатом «Я беременна». Ей позволили задать вопрос, и она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Позже в СМИ появилась информация, что вместо чиновника на месте работали пожарные.

Российский лидер также решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала такую табличку, чтобы ее заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.