Четырех подростков заподозрили в сожжении православной иконы в российском регионе

Подростков, подозреваемых в сожжении иконы в Самарском, доставили на допрос

Четырех подростков из Ростовской области заподозрили в сожжении православной иконы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Все произошло в мае в поселке Самарском Азовского района. По данным агентства, ролик, на котором подростки сначала разбивают православную икону молотком, а затем поджигают ее и фотографируются на ее фоне, обнаружили в социальных сетях сотрудники центра противодействия экстремизму.

По факту случившегося был зарегистрирован материал проверки по части 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ. Подозреваемые 2008, 2009 и 2010 годов рождения, личности которых были оперативно установлены, допрашиваются следователями.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в православном храме на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки. ПО решению суда его отправили на принудительное лечение.