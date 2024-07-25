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20:05, 25 июля 2024Наука и техника

У секретной разработки Китая нашли военное применение

Reuters: секретная разработка Китая может иметь военное применение

Фото: cnsphoto / Reuters

Китайская космическая разработка, похожая на американский многоразовый аппарат, может иметь военное применение как средства против спутников. Об этом сообщает Reuters.

В июне было замечено , что космический аппарат, выполнявший свою третью миссию , выпустил объект, который отдалился на несколько километров, а затем снова приблизился к нему на расстояние в несколько сотен метров. По словам Марко Лангбрука, преподавателя кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете в Нидерландах, у аппарата есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя.

Как отмечают эксперты, многоразовый космический аппарат, способный создавать помехи в работе сложной спутниковой сети, может иметь огромное значение. В то же время Китай никогда не раскрывает, какие именно технологии были испытаны во время полета космического аппарата, и с момента начала эксплуатации фотографии разработки так и не были обнародованы.

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      Александр Еникеев
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