Дачникам перечислили основные ошибки на участке

Эксперт Болотина посоветовала дачникам проводить коммуникации перед посадкой

Дачникам перечислили основные ошибки, которые чаще всего допускаются при планировании придомового участка. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Одна из ошибок дачников при планировании участка — посадка растений без прокладки коммуникаций, сообщила основатель ландшафтной компании «Территория ландшафта» Антонина Болотина. Эксперт посоветовала создать систему дренажа и водоотведения и организовать автополив.

Другая ошибка, которую допускают дачники, — отсутствие зонирования. По словам руководителя по категорийному управлению отдела «Сад» в гипермаркетах OBI Наталии Крюковой, перед оформлением участка важно продумать расположение каждого элемента: клумб, изгородей и декоративных элементов.

Высадка растений также должна вестись в соответствии с планом, отметила ландшафтный архитектор, руководитель студии «ЛюксСад» Татьяна Мамеева. Она перечислила основные недостатки хаотичных посадок: на таком участке сложно косить траву, засаженное место может пригодиться для чего-то более важного. Кроме того, некоторые хаотично посаженные растения не видно с разных углов участка.

Зачастую дачники не учитывают и такие факторы, как освещенность и затененность участка, а также выбирают непропорционально большие растения для посадки.

Ранее дачникам посоветовали не выращивать на участках шалфей предсказателей и полевую мяту. По словам преподавателя кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марины Татаренко, шалфей предсказателей содержит психоактивное вещество, которое может вызывать галлюцинации. Мята полевая используется в кулинарии и медицине, но ее употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эксперт посоветовала дачникам обойтись посадками шалфея лекарственного и мяты перечной.