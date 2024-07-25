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14:31, 25 июля 2024Экономика

Дачников призвали отказаться от выращивания двух видов растений

Эксперт Татаренко: шалфей предсказателей и полевая мята плохо влияют на здоровье

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко призвала дачников отказаться от выращивания на своих участках шалфея предсказателей и полевой мяты. В беседе с Life.ru эксперт объяснила, что эти растения могут плохо влиять на здоровье человека.

«Шалфей предсказателей содержит сальвинорин А — психоактивное вещество, которое может вызывать галлюцинации. Мята полевая используется в кулинарии и медицине, но ее употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом», — объяснила Татаренко, добавив, что мята также оказывает негативное влияние на артериальное давление и сердечный ритм.

Вместо данных видов растений эксперт посоветовала посадить безопасные шалфей лекарственный и мяту перечную.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что полив утром и вечером поможет растениям сохранить влагу во время летней жары.

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