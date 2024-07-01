Россиянам назвали способы спасти посадки от жары

Глава союза дачников Чаплин: спасти посадки от жары поможет мульчирование

Полив утром и вечером поможет растениям сохранить влагу во время июльской жары, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Способы спасти посадки от жары он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Чаплина, утром и вечером солнце не так активно, и полив в это время суток поможет избежать ожогов и испарения влаги. Особенно важен такой полив для культур с поверхностной корневой системой — свежих посевов и молодых саженцев. «Во-вторых, мульчирование почвы поможет сохранить влагу и снизить ее испарение. Используйте органические или неорганические материалы: солому, компост, кору деревьев или специальные укрывные материалы», — рассказал глава Союза дачников, уточнив, что мульча также помогает снизить температуру почвы, что благоприятно сказывается на корневой системе растений.

Растения, особенно тенелюбивые и молодые, помогут защитить временные тенты или затеняющие сетки, не мешающие циркуляции воздуха, добавил Чаплин. В жару растения истощаются быстрее, так что он порекомендовал не забывать и о дополнительной подкормке комплексными удобрениями с калием и фосфором.

Еще одним способом защитить растения от жары специалист назвал создание компаньонных посадок: высокие растения могут затенять низкорослые культуры. От сорняков Чаплин порекомендовал избавляться заранее. «Регулярная прополка поможет сохранить здоровье ваших грядок и снизить влияние жары. Осматривайте растения. Жара повышает риск распространения вредителей и заболеваний», — констатировал он.

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