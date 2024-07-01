Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 1 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы спасти посадки от жары

Глава союза дачников Чаплин: спасти посадки от жары поможет мульчирование

Фото: Audio und werbung / Shutterstock / Fotodom

Полив утром и вечером поможет растениям сохранить влагу во время июльской жары, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Способы спасти посадки от жары он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Чаплина, утром и вечером солнце не так активно, и полив в это время суток поможет избежать ожогов и испарения влаги. Особенно важен такой полив для культур с поверхностной корневой системой — свежих посевов и молодых саженцев. «Во-вторых, мульчирование почвы поможет сохранить влагу и снизить ее испарение. Используйте органические или неорганические материалы: солому, компост, кору деревьев или специальные укрывные материалы», — рассказал глава Союза дачников, уточнив, что мульча также помогает снизить температуру почвы, что благоприятно сказывается на корневой системе растений.

Растения, особенно тенелюбивые и молодые, помогут защитить временные тенты или затеняющие сетки, не мешающие циркуляции воздуха, добавил Чаплин. В жару растения истощаются быстрее, так что он порекомендовал не забывать и о дополнительной подкормке комплексными удобрениями с калием и фосфором.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

Еще одним способом защитить растения от жары специалист назвал создание компаньонных посадок: высокие растения могут затенять низкорослые культуры. От сорняков Чаплин порекомендовал избавляться заранее. «Регулярная прополка поможет сохранить здоровье ваших грядок и снизить влияние жары. Осматривайте растения. Жара повышает риск распространения вредителей и заболеваний», — констатировал он.

Ранее агроном Денис Терентьев перечислил растения, которые являются самыми опасными противниками дачников.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше