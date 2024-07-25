Демонстрировавший татуировку с нацистской символикой мужчина арестован в российском городе

В Москве суд арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию нацистской татуировки

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Арестованный — Константин Милехин, признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики»).

Ранее сообщалось, что за татуировку с нацистской символикой арестовали 56-летнюю москвичку. На женщину пожаловались пассажиры электрички, которые находились с ней в одном вагоне. Россияне увидели, что на лопатке у нее была набита бабочка с нацистскими элементами на крыльях, на спине — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом она была в открытой одежде.