Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:43, 25 июля 2024Силовые структуры

Демонстрировавший татуировку с нацистской символикой мужчина арестован в российском городе

В Москве суд арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию нацистской татуировки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Арестованный — Константин Милехин, признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики»).

Ранее сообщалось, что за татуировку с нацистской символикой арестовали 56-летнюю москвичку. На женщину пожаловались пассажиры электрички, которые находились с ней в одном вагоне. Россияне увидели, что на лопатке у нее была набита бабочка с нацистскими элементами на крыльях, на спине — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом она была в открытой одежде.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

      Неизвестные угрожали взрывом в квартире в российском регионе

      В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

      В Индонезии заявили о поиске Киевом путей отступления на случай победы Трампа

      В Киеве призвали найти замену Зеленскому для проведения переговоров

      Жители Молдавии раскрыли свое отношение к объединению с Румынией

      Пропавшую 17-летнюю девушку нашли помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

      «Альтернативная реальность». Чем туристов поражает Северная Корея и почему россияне устремились туда на отдых

      Популярный у россиян летний напиток оказался причиной запоров

      Россиянина задержали за наркоплантацию с полутора тысячами кустов конопли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше